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В Москве у студентки украли антиквариат на 19 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве неизвестный украл из квартиры студентки антиквариат на сумму 19 млн рублей. Об этом 22 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Сообщение о краже поступило в полицию 21 марта. Неизвестный проник в квартиру студентки, откуда вынес антикварную мебель, посуду, люстру и холст.

Материальный ущерб составил около 19 млн рублей. В настоящий момент по данному факту проводится проверка.

Ранее, 16 марта, стало известно, что из химчистки в Москве украли шубы стоимостью 2 млн рублей.

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