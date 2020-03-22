В Москве у студентки украли антиквариат на 19 млн рублей

В Москве неизвестный украл из квартиры студентки антиквариат на сумму 19 млн рублей. Об этом 22 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Сообщение о краже поступило в полицию 21 марта. Неизвестный проник в квартиру студентки, откуда вынес антикварную мебель, посуду, люстру и холст.

Материальный ущерб составил около 19 млн рублей. В настоящий момент по данному факту проводится проверка.

Ранее, 16 марта, стало известно, что из химчистки в Москве украли шубы стоимостью 2 млн рублей.