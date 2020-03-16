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Шубы на 2 млн рублей похитили из московской химчистки

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Фото: Depositphotos
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Из химчистки в Москве украли четыре шубы. Их стоимость в сумме составляет почти 2 млн рублей, сообщили в столичном управлении МВД.

Сообщение о краже поступило 6 марта от гендиректора химчистки, передает агентство городских новостей «Москва». По его словам, неизвестный в период с 4 по 28 января проник в помещение, находящееся на Коптевской улице, и похитил две норковые шубы, одну соболью и полушубок из рыси.

После проверки информации возбуждено дело о краже в особо крупном размере.

В июле 2019 года в Оренбурге задержали жителя Москвы, подозреваемого в похищении машины с шубами со стоянки торговой фирмы. Имущество вернули владельцу, мужчине, который на тот момент уже находился под следствием по подозрению в нескольких угонах, грозит до десяти лет лишения свободы.

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