Полиция возбудила дело о краже винтовок у Федерации биатлона Москвы

Полиция возбудила уголовное дело о краже винтовок у Федерации биатлона Москвы. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе столичного главка МВД.

«Одиннадцатого марта в полицию поступило заявление от представителя спортивной организации о краже спортинвентаря на 1-й Владимирской улице», — рассказал собеседник информагентства.

Он отметил, что ущерб превысил 400 тыс. рублей. Неизвестные украли 10 винтовок и 22 коврика для стрельбы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время полиция предпринимает меры для поиска злоумышленников.

19 марта в Москве из автомобиля Mercedes украли пакет с 1,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

16 марта из химчистки в Москве украли четыре шубы. Их стоимость в сумме составляет почти 2 млн рублей.