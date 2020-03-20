Прямой эфир

Полиция возбудила дело о краже винтовок у Федерации биатлона Москвы

0
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция возбудила уголовное дело о краже винтовок у Федерации биатлона Москвы. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе столичного главка МВД.

«Одиннадцатого марта в полицию поступило заявление от представителя спортивной организации о краже спортинвентаря на 1-й Владимирской улице», — рассказал собеседник информагентства.

Он отметил, что ущерб превысил 400 тыс. рублей. Неизвестные украли 10 винтовок и 22 коврика для стрельбы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время полиция предпринимает меры для поиска злоумышленников.

19 марта в Москве из автомобиля Mercedes украли пакет с 1,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

16 марта из химчистки в Москве украли четыре шубы. Их стоимость в сумме составляет почти 2 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дело возбудили в Красноярском крае из-за нападения бродячих собак на ребенка
ФСИН задержала в Москве экс-члена совета директоров «Транснефти»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020