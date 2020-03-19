Прямой эфир

ФСИН задержала в Москве экс-члена совета директоров «Транснефти»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Находившийся в розыске бывший член совета директоров компании «Транснефть» и гендиректор банка «Евразийский» Сергей Яшечкин, задержан в Москве сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом в четверг, 19 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе ФСИН.

«Сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве в одной из квартир на западе столицы обнаружили мужчину, внешне схожего с ним. Он предъявил поддельный паспорт на имя Владимира Копылова. По причине сходства мужчину доставили в отдел полиции, где по оперативно-справочным учетам было установлено, что Владимир Копылов на самом деле является находящимся в федеральном розыске Сергеем Яшечкиным», — рассказал собеседник информагентства.

В 2015 году Яшечкин был заочно осужден на четыре года лишения свободы за злоупотребление полномочиями, мошенничество и причинение имущественного ущерба путем обмана.

Отмечается, что преступления, совершенные Яшечкиным, были связаны в том числе и с хищением средств, выделенных на строительство объектов для Олимпийских игр в Сочи.

Последние пять лет Яшечкин находился в розыске. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин отправил в отставку замглавы ФСИН Максименко
Во ФСИН рассказали о трудоустройстве осужденных

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020