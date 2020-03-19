ФСИН задержала в Москве экс-члена совета директоров «Транснефти»

Находившийся в розыске бывший член совета директоров компании «Транснефть» и гендиректор банка «Евразийский» Сергей Яшечкин, задержан в Москве сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом в четверг, 19 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе ФСИН.

«Сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве в одной из квартир на западе столицы обнаружили мужчину, внешне схожего с ним. Он предъявил поддельный паспорт на имя Владимира Копылова. По причине сходства мужчину доставили в отдел полиции, где по оперативно-справочным учетам было установлено, что Владимир Копылов на самом деле является находящимся в федеральном розыске Сергеем Яшечкиным», — рассказал собеседник информагентства.

В 2015 году Яшечкин был заочно осужден на четыре года лишения свободы за злоупотребление полномочиями, мошенничество и причинение имущественного ущерба путем обмана.

Отмечается, что преступления, совершенные Яшечкиным, были связаны в том числе и с хищением средств, выделенных на строительство объектов для Олимпийских игр в Сочи.

Последние пять лет Яшечкин находился в розыске. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.