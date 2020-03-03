Дело возбудили в Красноярском крае из-за нападения бродячих собак на ребенка

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на ребенка бродячих собак в Красноярском крае. Об этом во вторник, 3 марта, сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК России.

Уголовное дело возбуждено по статье о халатности. По данным ведомства, бродячие собаки напали на четырехлетнюю девочку 26 января. Девочка и ее 10-летний брат гуляли на улице в Ачинске, когда вдруг появилась стая бродячих псов, один из которых укусил ребенка за лицо, пишет сайт kp.ru. По словам врачей, девочке был нанесен легкий вред здоровью.

Следователи отметили, что был проведен опрос чиновников мэрии Ачинска, ответственных за контроль по содержании безнадзорны животных, пишет REGNUM. Также оперативники изъяли документацию по деятельности подрядной организации, которая осуществляла отлов животных.

В конце февраля в разных районах Красноярска были найдены тела людей с укусами собак. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве и халатности, проводятся прокурорские проверки. Был задержан и помещен под домашний арест руководитель муниципального управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгений Петрюк, пишет сайт aif.ru.