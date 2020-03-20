Крупнейший аэропорт Германии сократит рабочий день для сотрудников

Крупнейший в ФРГ аэропорт Франкфурта-на-Майне переведет 18 тыс. сотрудников на сокращенный рабочий день в связи с распространением в стране коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает RTL.de со ссылкой на компанию-оператора авиагавани Fraport.

«При помощи данной меры мы хотим сохранить рабочие места в период кризиса. Наша главная цель — не допустить прекращения работы», — заявил глава Fraport Штефан Шульте.

Действие данных мер будет длиться до мая.

Ранее, 19 марта. сообщалось, что число зараженных коронавирусом людей в Германии превысило 13 тыс. человек. Эпицентром эпидемии остается земля Северный Рейн — Вестфалия, где заразились 4743 человека. Затем следуют Бавария и Баден Вюртемберг (2282 и 2184 случая заражения соответственно)

18 марта глава немецкого Института вирусологии Роберта Коха Лотар Вилер завил, что пандемия коронавируса может продлиться два года. Он отметил, что инфекция прекратит распространяться, когда основная часть населения переболеет COVID-19 и получит иммунитет к нему.

11 марта немецкая авиакомпания Lufthansa отменила порядка 23 тыс. авиарейсов на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2. Полеты преимущественно приостановятся по Европе, Азии и Ближнему Востоку.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 20 марта, в мире заболело более 256 тыс. человек, вылечились почти 90 тыс. пациентов, умерли 10 500 человек.