Названы регионы с самими высокими зарплатами

Самая высокая средняя заработная плата в месяц — на Чукотке. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

В этом регионе среднемесячная зарплата составляет 106,8 тыс. рублей. Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (100,4 тыс. рублей), Москва (94 тыс. рублей), Магаданская область (92,9 тыс. рублей) и Ненецкий автономный округ (86,8 тыс. рублей).

По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, высокие зарплаты в северных субъектах России связаны с непростыми условиями проживания. Кроме того, как правило, в этих местах добывают полезные ископаемые, а метод работы — вахтовый.

11 марта Росстат сообщил, что самые высокие зарплаты в России в прошлом году получали сотрудники финансовой и страховой сфер. В этой области средний заработок составил 102,99 тыс. рублей в месяц.

На втором месте по размеру зарплат оказалась сфера добычи полезных ископаемых. Занятые в этой отрасли специалисты получали в прошлом году в среднем 88,9 тыс. рублей.