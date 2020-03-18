Прямой эфир

Песков переадресовал в кабмин вопрос о достойной зарплате россиян

0
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин, говоря о среднем классе, упомянул в интервью ТАСС о существовании разных методик расчета доли среднего класса в государстве. На это обратил внимание пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, почему Путин не назвал другие методики.

Стабилизационный фон: российская экономика готова к турбулентности
Владимир Путин заявил о наличии инструментов и ресурсов, которые позволят противостоять кризису

Вопрос о том, какую сумму надо получать для достойной жизни, пресс-секретарь переадресовал в правительство. «Мы не можем в Кремле определять эту сумму, она зависит от множества параметров», — подчеркнул Песков в среду, 18 марта.

По его словам, уровень жизни и обеспечение общественного порядка, например, во Франции, — это разные понятия. России не подходит то, как общественный порядок обеспечивался в ходе массовых акций в этой стране.

«А что касается уровня жизни, то Франция, безусловно, достигла определенных успехов. Там есть чему поучиться, что мы и делаем», — добавил Песков.

Ранее в среду российский лидер заявил в интервью ТАСС, что представители среднего класса в России составляют более 70% от населения страны. По его словам, ошибочно сравнивать средние классы России, Франции и Германии. По методике Всемирного банка к среднему классу относятся люди, чьи доходы в полтора раза больше минимальной оплаты труда, напомнил Путин.

C 20 февраля ТАСС запустило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». Проект составлен на основе трехчасового видеоинтервью с президентом. Эпизоды выходят несколько раз в неделю в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта. 18 марта вышел новый эпизод. 26 марта выйдет полная версия фильма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин назвал долю среднего класса в России
Путин назвал отличие пенсионных реформ во Франции и России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020