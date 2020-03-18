Песков переадресовал в кабмин вопрос о достойной зарплате россиян

Президент России Владимир Путин, говоря о среднем классе, упомянул в интервью ТАСС о существовании разных методик расчета доли среднего класса в государстве. На это обратил внимание пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, почему Путин не назвал другие методики.

Вопрос о том, какую сумму надо получать для достойной жизни, пресс-секретарь переадресовал в правительство. «Мы не можем в Кремле определять эту сумму, она зависит от множества параметров», — подчеркнул Песков в среду, 18 марта.

По его словам, уровень жизни и обеспечение общественного порядка, например, во Франции, — это разные понятия. России не подходит то, как общественный порядок обеспечивался в ходе массовых акций в этой стране.

«А что касается уровня жизни, то Франция, безусловно, достигла определенных успехов. Там есть чему поучиться, что мы и делаем», — добавил Песков.

Ранее в среду российский лидер заявил в интервью ТАСС, что представители среднего класса в России составляют более 70% от населения страны. По его словам, ошибочно сравнивать средние классы России, Франции и Германии. По методике Всемирного банка к среднему классу относятся люди, чьи доходы в полтора раза больше минимальной оплаты труда, напомнил Путин.

C 20 февраля ТАСС запустило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». Проект составлен на основе трехчасового видеоинтервью с президентом. Эпизоды выходят несколько раз в неделю в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта. 18 марта вышел новый эпизод. 26 марта выйдет полная версия фильма.