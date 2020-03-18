Путин назвал долю среднего класса в России

Представители среднего класса в России составляют более 70% от населения страны. Об этом в очередном интервью ТАСС сообщил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что ошибочно сравнивать средние классы России, Франции и Германии, так как он «в каждой стране разный». По методике Всемирного банка к среднему классу относятся люди, чьи доходы в полтора раза больше минимальной оплаты труда.

Президент напомнил, что средняя зарплата в России гораздо выше МРОТа, который в 2019 году составлял 11,28 тыс. рублей.

«У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», — заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что задачей правительства является укрепление среднего класса, а также увеличение его доходов.

Ранее в интервью Путин заявил, что политическое сознание граждан России выросло за предыдущий год.