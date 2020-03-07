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Эксперты назвали регионы с «московскими» зарплатами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Портал hh.ru составил список городов, где в марте появились вакансии с зарплатами от 150 тыс. рублей. Об этом в субботу, 7 марта, сообщает «Российская газета».

Так, в Московской области горничной обещают платить 200 тыс. рублей, а шеф-повару — 150 тыс. Также от 200 тыс. рублей предлагают старшему программному разработчику в Новосибирске.

Кроме того, в Санкт-Петербурге в разные компании требуются гендиректор строительной организации и менеджер по продажам мебели и освещения. По обеим вакансиям будут платить от 150 тыс. рублей.

В Самаре главный конструктор сможет зарабатывать 150–200 тыс. рублей, зарплата того же уровня ждет директора департамента IT в Ростове-на-Дону и ведущего разработчика PHP в Краснодаре.

26 февраля стало известно, что четверть россиян отказывают работодателям из-за низкой зарплаты.

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