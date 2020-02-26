Четверть россиян отказывают работодателям из-за низкой зарплаты

30% россиян, прошедшие все этапы трудоустройства, не выходят на работу, свидетельствует опрос проведенный сервисом Superjob, передает «РИА Новости».

Наиболее частыми причинами отказа служат низкая заработная плата (26%), нечестность нанимателя (23%) и неподходящих условиях труда (22%). Важны для россиян и удаленность работы от дома, об этом заявил каждый десятый.

Серая зарплата и широкий круг обязанностей волнует лишь 3% граждан России, 2% соискателей в качестве причин отказа от трудоустройства указали недоверие компании, антипатию к руководству и рабочему коллективу, отсутствие официального трудоустройства и интуитивное ощущение «не мое».

Средняя зарплата в России в 2019 году составила почти 37,9 тыс. рублей и выросла на 6% по сравнению с 2018-м, такие данные приводит аналитический центр «Авито Работа» по итогам исследования рынка труда массовых специальностей России. По итогам 2019 года самой высокооплачиваемой сферой в России оказалось строительство. Работники строительной отрасли получали в среднем 49,8 тыс. рублей в месяц, а самыми низкооплачиваемыми группами массовых профессий стали: «образование и наука» — 26,3 тыс. рублей в месяц.