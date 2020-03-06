В России женщины больше мужчин получают удовольствие от работы

Женщины в России испытывают от работы больше удовольствия, чем мужчины, несмотря на более низкий заработок. Об этом свидетельствуют данные медиаофиса Всероссийской переписи населения (ВПН) 2020 года.

Россиянок больше мужчин устраивают условия труда и режим работы, выполняемые обязанности и расстояние до места работы. Кроме того, они получают больше профессионального и морального удовлетворения от своей деятельности.

«Единственное, что не устраивает почти всех занятых в экономике женщин, — это заработок. Не вполне удовлетворены 52% работниц и совсем не удовлетворены 13,5%», — приводит выдержку из документа «РИА Новости» в пятницу, 6 марта.

Отмечается, что во всех областях экономики средняя зарплата у мужчин выше, чем у женщин, причем это не зависит от занимаемой должности. Исключением из правил являются квалифицированные работницы сельского и лесного хозяйств, рыбоводства и рыболовства, а также неквалифицированные сборщики мусора до 45 лет.

40 часов в неделю тратят на работу 86% мужчин и женщин. Однако работающие россиянки, по сравнению с мужчинами, имеют меньше свободного времени, так как в два раза больше времени тратят на ведение домашнего хозяйства независимо от дня недели. Отмечается, что больше всего женщины тратят на уборку, стирку, глажку и приготовление пищи.

3 марта сообщалось, что россияне оценили гендерное влияние на карьерный рост.