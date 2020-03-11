В Росстате назвали сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Самые высокие зарплаты в России в 2019 году получали сотрудники финансовой и страховой сфер. В этой области средний заработок составил 102,99 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

На втором месте по величине зарплат оказалась сфера добычи полезных ископаемых. Занятые в этой отрасли специалисты получали в прошлом году в среднем 88,9 тыс. рублей, сообщает RT.

Также высокие зарплаты были зафиксированы у сотрудников в сфере информации и связи (74,4 тыс. рублей), научной и технической деятельности (72,9 тыс. рублей), а также в области госуправления, военной безопасности и соцобеспечения (51 тыс. рублей).

Самые низкие зарплаты в прошлом году оказались у сотрудников предприятий общественного питания и гостиниц (27,9 тыс. рублей), а также у занятых в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (31,6 тыс. рублей).

Ранее портал hh.ru составил список городов, где в марте появились вакансии с зарплатами от 150 тыс. рублей.