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Волонтерский корпус для помощи пожилым людям создали в Якутии

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Министерство молодежи Якутии создало Республиканский волонтерский корпус по оказанию помощи гражданам преклонного возраста, находящимся в режиме изоляции на дому. В него вошли представители Центра по работе с волонтерами республики, Молодежного Парламента при Госсобрании (Ил Тумэн) РС (Я), общественного движения «Волонтеры Победы».

«Заявки и обращения пожилых людей, находящихся на карантине, будут поступать в волонтерский штаб через медицинские учреждения. Добровольцы помогут пенсионерам с покупкой продуктов первой необходимости и лекарств», — пояснил первый замминистра Александр Сусоев.

В настоящий момент ведется работа над системой защиты самих волонтеров, прорабатываются инструкции, передает ИА YakutiaMedia. Напомним, что подобные штабы открылись в 12 регионах России, где были выявлены случаи заражения коронавирусом.

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль рассказал об актуальных проблемах, возникающих в регионах в условиях распространения инфекции и мер по борьбе с ней.

По его словам, возросло количество вызовов врача на дом, также обострилась ситуация среди пожилых людей, которые оказываются в ситуациях, когда необходима помощь. В результате комплексные центры социальной помощи в регионах не справляются с возросшей нагрузкой.

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