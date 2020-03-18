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Волонтерский штаб для помощи пожилым создали в Тюмени

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В Тюмени открывают волонтерский штаб для помощи пожилым и маломобильным людям. 20 марта он начнет работать в тестовом режиме. Добровольцы будут помогать в покупке продуктов и лекарств, выносить мусор и гулять с питомцами.

Как объяснили в региональном департаменте здравоохранения, пожилые люди находятся в группе риска по заболеванию новым коронавирусом, они должны стараться поменьше выходить из дома.

Портал «Наш город» поясняет, что волонтеры будут работать в двух направлениях. Добровольцы готовятся принимать в кол-центре заявки с «горячей линии» и узнавать подробности. А в обязанности второй группы войдет посещение пожилых жителей города на дому и оказание им помощи. Добровольцы получат антисептики, маски, перчатки.

18 марта сообщалось, что в Тюмени в общественном транспорте усилили санитарные меры из-за ситуации с коронавирусом. Сотрудники каждый день получают маски, антисептики для рук и дезинфицирующие средства для влажной обработки салонов.

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