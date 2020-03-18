Санитарные меры усилили в общественном транспорте в Тюмени

В Тюмени в связи с ситуацией с новым коронавирусом усилены санитарно-эпидемиологические меры. Сотрудникам каждый день выдают маски, антисептики для рук, дезинфицирующие средства для влажной обработки салонов. Поручни и полы обеззараживают во время межрейсового отстоя. Все работники автотранспортных предприятий проходят инструктаж по профилактике вирусных инфекций.

Как сообщил megatyumen.ru замгендиректора по эксплуатации и безопасности дорожного движения ТПАТП Александр Страдчук, при первых признаках заболевания сотрудника отстранят от работы и направят в медицинскую организацию. Это касается всех, особенно тех, кто общается с пассажирами, подчеркнул Страдчук.

В Тюмени с 28 марта по 5 апреля пройдет российский чемпионат по лыжным гонкам. Однако 13 марта было принято решение о проведении его без зрителей, чтобы предотвратить угрозу распространения нового коронавируса.