«Роскосмос» вывезет всех своих сотрудников с космодрома Куру

«Роскосмос» вывезет всех своих сотрудников, задействованных в подготовке к пуску российской ракет «Союз-СТ», из Гвианского космического центра, который прекратил пуски из-за коронавируса. Об этом 18 марта сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Сейчас сотрудники предприятий российской ракетно-промышленной отрасли в Гвианском космическом центре проводят работы на стартовом комплексе РН «Союз СТ». После завершения всех работ все специалисты будут вывезены в Россию чартерным рейсом», ­­— сообщили агентству.

16 марта стало известно, что пусковая деятельность космодрома Куру во Французской Гвиане впервые приостановлена в связи с пандемией коронавируса. В компании-операторе космодрома Arianespacе отметили, что пуски отложены до того момента, когда «условия это позволят».

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Глава организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным международного статистического бюро Worldometers по состоянию на 18 марта, во всем мире заразились 197 802 человека, умерли 7955, а излечились 81 695 пациентов.