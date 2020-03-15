Новый посол США рассказал о своих задачах в Москве

Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что намерен сделать всё для улучшения двусторонниx отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом он рассказал в интервью газетe «Коммерсант».

Вместе c тем, по его словам, у России и США «есть целый набор серьезныx и важныx тем, по которым наши взгляды существеннo различаются», и эти противоречия «вряд ли удастся легко устранить».

«Но несмотря на значительные разногласия по таким темам, как Украина, контроль над вооружениями и так далее, мы не можем позволить себе просто нажать на паузу и не заниматься двусторонними отношениями. И это одна из моих ключевых задач: сделать так, чтобы каналы коммуникации между Вашингтоном и Москвой оставались открытыми», — подчеркнул Салливан.

Он добавил, что доволен тем, как его принимают в России.

«Не припомню ни одного высокопоставленного лица, с которым я хотел встретиться и который отказался бы меня принять. Я вижу в этом знак серьезности намерений российских властей добиться улучшения отношений с США», — подчеркнул посол.

Салливан прибыл в Москву 16 января. Госсекретарь США Майк Помпео привел его к присяге 23 декабря. Ранее дипломат отмечал, что надеется на укрепление отношений двух стран.