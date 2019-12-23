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Помпео привел к присяге нового посла США в России Салливана

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Госсекретарь США Майк Помпео привел к присяге нового американского посла в России Джона Салливана. Об этом глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов сообщил в понедельник, 23 декабря, в своем Тwitter.

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«Уверен, что Джон будет эффективно направлять усилия, призванные укрепить сотрудничество и выстроить конструктивные отношения с Россией», — написал Помпео.

Он добавил, что для него стало высокой честью привести Салливана к присяге в качестве нового посла.

Предыдущий посол США в России Джон Хантсман завершил работу в Москве 3 октября. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отзывалась о нем как о профессионале, который, к сожалению, не смог реализовать отношения между двумя странами. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров связывал уход Хантсмана с возможным стремлением США и РФ начать «с чистого листа».

11 октября президент США Дональд Трамп направил законодателям страны предложение рассмотреть кандидатуру заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла США в России.

12 декабря сенат США утвердил кандидатуру Салливана на должность посла в России. За его кандидатуру проголосовали более половины сенаторов.

23 ноября Салливан провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, на которой они обсудили решение проблем в отношениях между двумя странами. В свою очередь, замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на то, что в случае назначения Салливана на должность посла отношения между Москвой и Вашингтоном улучшатся.

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