Захарова назвала Хантсмана профессионалом

Посол США в России Джон Хантсман, ранее подавший заявление об отставке, на своем посту не смог реализовать потенциал отношений между странами. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, добавив, что в текущей ситуации это было невозможно.

«Я могу сказать, что мы оцениваем его как профессионала, но, к сожалению, реализовать потенциал, заложенный в двусторонних отношениях, в условиях того, что мы сейчас наблюдаем с США, это просто не представлялось возможным. Так и случилось», — заявила она в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 8 августа.

Захарова добавила, что отзывы, назначения послов и оценка их деятельности находятся в компетенции Вашингтона.

6 августа в американских СМИ появились сообщения об отставке посла, в тот же день информацию подтвердили в посольстве США в России. Свой пост он покинет 3 октября, пишет «РИА Новости».

Сенатор Алексей Пушков назвал уход Хантсмана признанием того, что Вашингтон «довел отношения с Россией до ручки», до состояния, когда «посол ничего сделать не способен».

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров связал уход Хантсмана с возможным стремлением Москвы и Вашингтона начать «с чистого листа», отметив, что дипломат получил эту должность в непростой для России и США период.

Среди возможных кандидатов на должность посла США в РФ газета The Wall Street Journal называет спецпредставителя по КНДР Стивена Бигэна и посла в ФРГ Ричарда Гренелла. Вопрос назначения нового посла США в Москве обсуждали президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров 31 июля, утверждает телеканал CNN.

За свою карьеру Хантсман успел поработать послом США в Сингапуре (1992–1993), губернатором штата Юта (два срока с 2005 по 2009 год), послом в Китае (2009–2011 годы). Свою карьеру госслужащего посол Хантсман начал в качестве сотрудника администрации Рональда Рейгана в Белом доме.