Американист описал преемника Хантсмана

Ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич предположил в беседе с «Известиями», кто может прийти на смену послу США в Москве Джону Хантсману.

Накануне, 6 августа, об отставке посла сообщила газета The Salt Lake Tribune. В материале говорилось, что прошение об отставке Хантсман направил президенту США Дональду Трампу. Позже этот факт подтвердило и само американское посольство.

По мнению Олевича, администрация Трампа, скорее всего, назначит вместо Хантсмана фигуру, которая будет выглядеть достаточно жесткой во внешнеполитической сфере по отношению к России. Это необходимо для того, чтобы получить поддержку в сенате и среди внешнеполитического истеблишмента. В то же время новым послом, вероятно, станет человек, способный вести диалог с российской стороной на дипломатическом уровне, отметил эксперт.

В то же время отставка Джона Хантсмана не связана с изменением траектории российско-американских отношений. Поэтому ждать значительных улучшений в отношениях Москвы и Вашингтона в связи с назначением нового посла не следует, заключил ведущий эксперт Центра актуальной политики.

3 августа телеканал CNN сообщил, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров 31 июля обсудили необходимость назначения нового посла США в Москве, потому что Джон Хантсман якобы собирается оставить пост до конца 2019 года.

За свою карьеру Хантсман успел поработать послом США в Сингапуре (1992–1993), губернатором штата Юта (два срока с 2005 по 2009 год), послом в Китае (2009–2011 годы). Свою карьеру госслужащего посол Хантсман начал в качестве сотрудника администрации Рональда Рейгана в Белом доме.