Прямой эфир

Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку

0
Фото: Global Look Press/Zhang Jun/Xinhua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь американского посольства 6 августа подтвердил уход в отставку после США в России Джона Хантсмана.

«Я могу подтвердить, что это то письмо, которое отправил посол», — цитирует представителя дипмиссии РБК.

Ранее об отставке посла сообщила газета Salt Lake Tribune. В материале было сказано, что прошение об отставке Хантсман направил президенту США Дональду Трампу.

3 августа телеканал CNN сообщил, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров 31 июля обсудили необходимость назначения нового посла США в Москве, потому что Джон Хантсман якобы собирается оставить пост до конца 2019 года.

За свою карьеру Хантсман успел поработать послом США в Сингапуре (1992–1993), губернатором штата Юта (два срока с 2005 по 2009 год), послом в Китае (2009–2011 годы). Свою карьеру госслужащего посол Хантсман начал в качестве сотрудника администрации Рональда Рейгана в Белом доме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Совфеде прокомментировали новость об отставке Хантсмана
Путин и Трамп обсудили смену посла США в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017