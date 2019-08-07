Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку

Пресс-секретарь американского посольства 6 августа подтвердил уход в отставку после США в России Джона Хантсмана.

«Я могу подтвердить, что это то письмо, которое отправил посол», — цитирует представителя дипмиссии РБК.

Ранее об отставке посла сообщила газета Salt Lake Tribune. В материале было сказано, что прошение об отставке Хантсман направил президенту США Дональду Трампу.

3 августа телеканал CNN сообщил, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров 31 июля обсудили необходимость назначения нового посла США в Москве, потому что Джон Хантсман якобы собирается оставить пост до конца 2019 года.

За свою карьеру Хантсман успел поработать послом США в Сингапуре (1992–1993), губернатором штата Юта (два срока с 2005 по 2009 год), послом в Китае (2009–2011 годы). Свою карьеру госслужащего посол Хантсман начал в качестве сотрудника администрации Рональда Рейгана в Белом доме.