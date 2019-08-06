В Совфеде прокомментировали новость об отставке Хантсмана

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал новость об отставке американского посла в России Джона Хантсмана. Об этом 6 августа сообщает «РИА Новости».

По словам сенатора, эта отставка может быть связана исключительно со стремлениями двух стран начать отношения с чистого листа.

«Хантсман совсем не токсичная фигура. Просто он приехал в Россию, когда в отношениях наших стран было самое сложное время», — отметил Джабаров.

6 августа об отставке посла сообщила газета The Salt Lake Tribune.

3 августа телеканал CNN сообщил, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров 31 июля обсудили необходимость назначения нового посла США в Москве, потому что Джон Хантсман якобы собирается оставить пост до конца 2019 года.

За свою карьеру Хантсман успел поработать послом США в Сингапуре (1992–1993), губернатором штата Юта (два срока с 2005 по 2009 год), послом в Китае (2009–2011 годы). Свою карьеру госслужащего посол Хантсман начал в качестве сотрудника администрации Рональда Рейгана в Белом доме.