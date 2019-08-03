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CNN узнал о дискуссии Путина и Трампа о новом после США в России

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Фото: Global Look Press/White House
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Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора обсудили необходимость назначения нового посла США в России, связанную со скорым уходом Джона Хантсмана с этого поста. Об этом 2 августа сообщает CNN со ссылкой на двух неназванных чиновников.

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Конкретные кандидатуры главы двух государств не приводили. По словам источника телеканала в посольстве, в последние несколько месяцев Хантсман и его супруга провели ряд ужинов с другими дипломатами, что может означать нечто вроде прощального турне и подготовку к отъезду из России.

CNN отмечает, что разговор Путина и Трампа в целом был достаточно непродолжительным, и о выходе США из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД), а также о новых санкциях против России по «делу Скрипалей» речи не шло.

Телефонный разговор состоялся вечером 31 июля по инициативе Вашингтона. Президенты обсудили вопросы торговли, кроме того Трамп предложил помощь США помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Позднее американский лидер заявил, что его беседа с Путиным хоть и была короткой, но носила конструктивный характер.

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