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Путин и Трамп провели телефонные переговоры по инициативе США

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонные переговоры вечером в среду, 31 июля. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, они прошли по инициативе Вашингтона.

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Отмечается, что американский лидер предложил российскому коллеге содействие в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Путин поблагодарил Трампа за предложение и указал, что при необходимости РФ им воспользуется.

Президент России проинформировал Трампа, что в Сибири уже создана мощная авиагруппировка для борьбы со стихией. При этом Путин оценил предложение помощи как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между странами.

Кроме того, подчеркивается, что лидеры РФ и США договорились о продолжении контактов как в телефонном формате, так и при личных встречах.

Последняя встреча Путина и Трампа состоялась 28 июня в рамках саммита G20 в японской Осаке, она продлилась 1 час 20 минут. До начала переговоров оба президента назвали беседу хорошим поводом для продолжения диалога по ряду тем.

Во время встречи стороны обсудили стратегическую стабильность, ситуации в Сирии и на Украине. Трамп пошутил на тему якобы вмешательства Москвы в американские выборы. Российский лидер пригласил американского коллегу на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое пройдет 9 мая 2020 года.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва выражает готовность продолжать диалог на высшем уровне, в то время как Белый дом демонстрирует желание «выправить плачевное положение дел в торгово-экономическом сотрудничестве».

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