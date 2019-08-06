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В Совфеде обвинили НАТО в милитаризме после заявлений Столтенберга

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Фото: REUTERS/Francois Walschaerts
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Высказывания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, озвученные в рамках визита в Новую Зеландию, направлены на умышленное искажение милитаристического курса Североатлантического альянса и США, рассказала «Известиям» сенатор Ольга Ковитиди.

Накануне пресс-служба НАТО опубликовала речь генсекретаря организации, в которой он обозначил главные вызовы перед альянсом. Речь идет о соперничестве сверхдержав, терроризме и киберпреступности. При этом угрозу усиления конкуренции крупных держав, таких как Россия и Китай, Столтенберг поставил выше терроризма.

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В НАТО умышленно раскручивают миф о русской и китайской угрозе, чтобы обосновать свою жизнеспособность и добиться системного финансирования, сказала сенатор Ковитиди.

При этом она указала на большую разницу военных бюджетов США и России. У Соединенных Штатов в 2019 году военный бюджет составил $725,5 млрд, в то время как у Российской Федерации — $46 млрд.

Ольга Ковитиди обвинила Йенса Столтенберга в том, что он фактически поддерживает развал системы мирового ядерного разоружения и сдерживания, а также отодвигает на второй план вопросы борьбы с терроризмом.

«НАТО становится реальной угрозой для суверенитетов независимых государств и мировой безопасности в целом. Явно не мирным целям служит предусмотренный НАТО на военные цели $1 трлн», — заключила политик.

Ранее 6 августа депутат Госдумы Антон Морозов в беседе с «Известиями» предрек конец существованию НАТО.

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