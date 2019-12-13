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Помпео поздравил Салливана с утверждением на пост посла в России

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Фото: REUTERS/Jorge Adorno
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Госсекретарь США Майк Помпео поздравил Джона Салливана с назначением на должность посла в РФ и выразил уверенность, что он поможет выстроить конструктивные отношения с Россией.

«Я уверен, что его опыт и дипломатическая проницательность станут преимуществом, так как мы работаем над укреплением сотрудничества и построением конструктивных отношений с Россией», — написал глава Госдепа в своем Twitter.

12 декабря сенат США утвердил кандидатуру заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России. За его кандидатуру проголосовали более половины сенаторов.

Предыдущий посол США в России Джон Хантсман завершил работу в Москве 3 октября.

23 ноября Салливан провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, на которой они обсудили решение проблем в отношениях между двумя странами. В свою очередь, замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на то, что в случае назначения Салливана на должность посла отношения между Москвой и Вашингтоном улучшатся.

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