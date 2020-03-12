Мотоциклист погиб в ДТП в Тверской области

В Тверской области проводится проверка по факту ДТП, в результате которого погиб мотоциклист. Транспортное средство столкнулось с грузовиком.

Авария произошла в Ржеве на улице Краностроителей. По данным Госавтоинспекции, мотоциклист 1991 года рождения двигался по главной дороге, в то время как грузовик выезжал с второстепенной. В результате столкновения мотоциклист получил серьезные травмы и скончался на месте. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

В правоохранительных органах уточнили, что мужчина управлял мотоциклом без шлема.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане при столкновении бензовоза и двух легковых машин смертельные травмы получили два человека. По предварительным данным, авария произошла, когда автомобиль Ford Focus пошел на обгон. Иномарка столкнулась с грузовиком и затем врезалась в Skoda Rapid.