Два человека пострадали в массовом ДТП в Мурманской области

В Печенгском районе Мурманской области произошла массовая дорожная авария с участием четырех автомобилей. Пострадали два человека.

Инспектор по пропаганде УГИБДД по региону Евгений Шевченко сообщил ИА «Би-порт», что авария произошла на 1534-м км трассы «Кола». Водитель «ВАЗа» врезался в Hyundai, Toyota и Kia, которые остановились на участке с реверсивным движением, чтобы предоставить преимущество в движение встречному потоку.

В результате дорожно-транспортного происшествия различные травмы получили два пассажира отечественного авто. По предварительным данным, причиной произошедшего стало то, что водитель «ВАЗа» не учел дорожные условия, видимость и скоростной режим.

По факту произошедшего ГИБДД проводит проверку. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее 11 марта сообщалось, что Госдума отклонила законопроект, предлагающий штрафы в качестве альтернативы наказанию для водителей, оставивших место ДТП. Проект был внесен депутатами фракции ЛДПР.