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Водитель и пассажирка погибли в ДТП в Орле

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В Орле при наезде на световую опору погибли водитель и его пассажирка. Об этом сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Орловской области.

Авария произошла в среду, 11 марта, в 22:00 на Комсомольской улице. По предварительным данным, мужчина 1984 года рождения не справился с управлением автомобилем Volvo XC70 и допустил наезд на световую опору, пишет InfoOrel.ru.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и его пассажирка 1988 года рождения получили различные травмы, от которых скончались на месте происшествия до прибытия «скорой».

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано десять ДТП, в которых три человека пострадали и двое погибли.

7 марта сообщалось, что в результате ДТП в Ленинградской области погиб ребенок. Женщина, выбежавшая на дорогу, чтобы оказать ему помощь, была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

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