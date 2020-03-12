Два человека погибли в ДТП с бензовозом в Башкортостане

ГИБДД в Башкортостане проводит проверку по факту массового ДТП с участием бензовоза. Два человека погибли, еще двое доставлены в больницу.

Авария произошла на территории Краснокамского района. По данным правоохранительных органов, на трассе Дюртюли–Нефтекамск автомобиль Ford Focus совершил столкновение с бензовозом «КамАЗ». После этого иномарка столкнулась с автомобилем Skoda Rapid, который двигался в попутном направлении.

От полученных травм 29-летний водитель Ford и его пассажир скончались на месте. Водитель Skoda и его пассажирка доставлены в больницу, сообщает ИА «Башинформ». Разлива нефтепродуктов на месте происшествия не зафиксировано.

В ГИБДД уточнили, что мужчина за рулем Ford совершал обгон, что могло стать причиной аварии.

Ранее сообщалось, что в Тверской области грузовик MAN съехал с дороги и перевернулся. Машина врезалась в металлическое ограждение. Водитель и его пассажир погибли.