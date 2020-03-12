Прямой эфир

Два человека погибли в ДТП с бензовозом в Башкортостане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ГИБДД в Башкортостане проводит проверку по факту массового ДТП с участием бензовоза. Два человека погибли, еще двое доставлены в больницу.

Авария произошла на территории Краснокамского района. По данным правоохранительных органов, на трассе Дюртюли–Нефтекамск автомобиль Ford Focus совершил столкновение с бензовозом «КамАЗ». После этого иномарка столкнулась с автомобилем Skoda Rapid, который двигался в попутном направлении.

От полученных травм 29-летний водитель Ford и его пассажир скончались на месте. Водитель Skoda и его пассажирка доставлены в больницу, сообщает ИА «Башинформ». Разлива нефтепродуктов на месте происшествия не зафиксировано.

В ГИБДД уточнили, что мужчина за рулем Ford совершал обгон, что могло стать причиной аварии.

Ранее сообщалось, что в Тверской области грузовик MAN съехал с дороги и перевернулся. Машина врезалась в металлическое ограждение. Водитель и его пассажир погибли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два человека пострадали в массовом ДТП в Мурманской области
Три человека погибли в массовом ДТП в Краснодарском крае

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020