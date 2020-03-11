Четыре человека пострадали в результате взрыва в воинской части в Подмосковье

В результате взрыва на территории воинской части в Подмосковье пострадали четыре человека. Об этом 11 марта сообщил РЕН ТВ.

Инцидент произошел в подмосковных Луховицах. Сообщается, что взорвался почти пустой пятилитровый газовый баллон. В результате происшествия один человек получил тяжелые травмы, трое — травмы легкой и средней степени тяжести.

В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее, 9 марта, стало известно о пожаре на территории бывшего завода «Светлана» в Санкт-Петербурге из-за взрыва баллонов с водородом.