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Четыре человека пострадали в результате взрыва в воинской части в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В результате взрыва на территории воинской части в Подмосковье пострадали четыре человека. Об этом 11 марта сообщил РЕН ТВ.

Инцидент произошел в подмосковных Луховицах. Сообщается, что взорвался почти пустой пятилитровый газовый баллон. В результате происшествия один человек получил тяжелые травмы, трое — травмы легкой и средней степени тяжести.

В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее, 9 марта, стало известно о пожаре на территории бывшего завода «Светлана» в Санкт-Петербурге из-за взрыва баллонов с водородом.

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