Адвокат Голунова сообщил об уничтожении видеозаписи задержания

Оперативная видеозапись задержания полицейскими журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова уничтожена. Об этом в среду, 11 марта, в ходе заседания в Мосгорсуде заявил адвокат Сергей Бадамшин.

«Всё, что уже можно было уничтожить, — уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Феофановым и Уметбаевым при задержании Голунова», — приводит ТАСС слова защитника.

6 марта Алексей Коврижкин, адвокат главного фигуранта дела бывшего полицейского Игоря Ляховца, сообщил об обысках в УВД Москвы по делу Голунова.

Накануне Голунов заявил, что СКР направил его на психиатрическую экспертизу. Эту информацию подтвердил его адвокат Сергей Бадамшин. По словам журналиста, он проходил экспертизу в 2013 году, но отклонений не обнаружили. На ее основании он получил паспорт моряка.

В конце февраля Коврижкин заявил, что экспертиза от 2019 года подтвердила наличие следов мефедрона, фенилпентана и кокаина на волосах Голунова.

Пятеро полицейских, обвиняемых в фальсификации улик по делу Голунова, были арестованы 30 января. Это Игорь Ляховец, Максим Уметбаев, Денис Коновалов, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев. Все они работали в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы, Ляховец был начальником этого отделения.

Уметбаев частично признал вину в применении к задержанному силы в виде «удара пощечиной». Журналист утверждал, что этот полицейский ударил его кулаком в висок и наступил ногой на грудь в наркодиспансере, куда задержанного доставили для медосвидетельствования. Остальные фигуранты не признают вину.

Голунова задержали в Москве в июне 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Вину он отрицал. Спустя несколько дней глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что с задержанного сняли обвинения, а полицейских, которые вели его дело, уволили. Кроме того, уволили начальника УВД ЗАО Андрея Пучкова, начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и главу антинаркотического отдела УВД ЗАО Андрея Щирова.