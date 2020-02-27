Экспертиза подтвердила наличие следов наркотиков на волосах Голунова

Экспертиза, проведенная в 2019 году, подтвердила наличие следов наркотиков на волосах журналиста Ивана Голунова. Об этом в четверг, 27 февраля, заявил адвокат Алексей Коврижкин, защищающий основного фигуранта дела Игоря Ляховца.

«Эту экспертизу проводили 18 июня 2019 года эксперты Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ России. Как мне сообщили, на внешней поверхности образцов волос Голунова были обнаружены мефедрон, фенилпентан и кокаин», — цитирует защитника ТАСС.

Других подробностей он не сообщил.

30 января суд арестовал всех пятерых полицейских, обвиняемых в фальсификации улик по делу Голунова: Максима Уметбаева, Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Романа Феофанова и Акбара Сергалиева.

Уметбаев частично признал вину: он заявил, что применил к задержанному силу в виде «удара пощечиной». Однако Голунов утверждал, что этот полицейский ударил его кулаком в висок и наступил ногой на грудь в наркодиспансере, куда журналиста привезли для медицинского освидетельствования. Остальные задержанные не признают вину.

Все задержанные работали в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы ГУ МВД России. Ляховец занимал пост начальника этого отделения.

По данным следствия, фигуранты сфальсифицировали улики, которые стали доказательством хранения и сбыта Голуновым наркотиков.

Голунова задержали в Москве в июне 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Он отрицал вину.