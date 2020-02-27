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Экспертиза подтвердила наличие следов наркотиков на волосах Голунова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Экспертиза, проведенная в 2019 году, подтвердила наличие следов наркотиков на волосах журналиста Ивана Голунова. Об этом в четверг, 27 февраля, заявил адвокат Алексей Коврижкин, защищающий основного фигуранта дела Игоря Ляховца.

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«Эту экспертизу проводили 18 июня 2019 года эксперты Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ России. Как мне сообщили, на внешней поверхности образцов волос Голунова были обнаружены мефедрон, фенилпентан и кокаин», — цитирует защитника ТАСС.

Других подробностей он не сообщил.

30 января суд арестовал всех пятерых полицейских, обвиняемых в фальсификации улик по делу Голунова: Максима Уметбаева, Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Романа Феофанова и Акбара Сергалиева.

Уметбаев частично признал вину: он заявил, что применил к задержанному силу в виде «удара пощечиной». Однако Голунов утверждал, что этот полицейский ударил его кулаком в висок и наступил ногой на грудь в наркодиспансере, куда журналиста привезли для медицинского освидетельствования. Остальные задержанные не признают вину.

Все задержанные работали в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы ГУ МВД России. Ляховец занимал пост начальника этого отделения.

По данным следствия, фигуранты сфальсифицировали улики, которые стали доказательством хранения и сбыта Голуновым наркотиков.

Голунова задержали в Москве в июне 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Он отрицал вину.

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