Нарколог прокомментировал найденные в волосах Голунова следы наркотиков

В волосах дольше всего сохраняется содержание наркотиков. Об этом в четверг, 27 февраля, рассказал РЕН ТВ психиатр-нарколог Александр Казанцев, комментируя обнаружение в волосах журналиста Ивана Голунова следов наркотиков.

«В волосах самое длительное содержание. Даже кокаин, вещество, которое через несколько дней выходит, до пяти дней максимум, может содержаться до нескольких месяцев в ногтевых пластинах и соответственно, в волосах самое длительное содержание», — пояснил он телеканалу.

Казанцев подчеркнул, что продукты распада наркотиков в организме быстрее всего выводятся из крови. Однако из-за медленного роста волос и ногтевых пластин эти вещества в них задерживаются дольше всего, и чтобы скрыть употребление наркотиков волосы никто «кардинально» не сбривает.

Ранее в этот день адвокат одного из фигурантов дела сообщил, что экспертиза, проведенная в 2019 году, подтвердила наличие следов мефедрона, фенилпентана и кокаина на волосах Голунова.

30 января суд арестовал всех пятерых полицейских, обвиняемых в фальсификации улик по делу Голунова: Максима Уметбаева, Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Романа Феофанова и Акбара Сергалиева.

Уметбаев частично признал вину: он заявил, что применил к задержанному силу в виде «удара пощечиной». Однако Голунов утверждал, что этот полицейский ударил его кулаком в висок и наступил ногой на грудь в наркодиспансере, куда журналиста привезли для медицинского освидетельствования. Остальные задержанные не признают вину.

Все задержанные работали в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы ГУ МВД России. Ляховец занимал пост начальника этого отделения. По данным следствия, фигуранты сфальсифицировали улики, которые стали доказательством хранения и сбыта Голуновым наркотиков.

Голунова задержали в Москве в июне 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Он отрицал вину.