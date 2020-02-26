Суд отпустил обвиняемого по делу Голунова экс-полицейского под домашний арест

Басманный суд Москвы изменил меру пресечения экс-полицейскому Денису Коновалову, обвиняемому по делу журналиста Ивана Голунова, под домашний арест. Ранее об этом ходатайствовал Следственный комитет, передает ТАСС.

Он пробудет под арестов до 29 марта.

Смягчение меры пресечения поддержал в том числе представляющий Голунова адвокат Сергей Бадамшин. При этом он попросил установить для экс-полицейского ограничения на выход из жилища.

О замене отбывания в СИЗО на домашний арест 21 февраля попросил Следственный комитет. Двумя днями ранее стало известно, что Коновалов признался в подбрасывании наркотиков Голунову. Он заявил, что сделать это ему приказал его экс-начальник Роман Ляховец, также арестованный по этому делу. Сам Ляховец свою вину не признает, а его адвокат Алексей Коврижкин утверждает, что показания Коновалова даны под давлением следствия.

Следствие считает, что пятеро сотрудников полиции, которые работали в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы, сфальсифицировали улики, которые стали доказательством хранения и сбыта Голуновым наркотиков. Все они были арестованы 30 января.

Голунова задержали в Москве в июне 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Он отрицал вину. Через несколько дней министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о снятии обвинений с Голунова и увольнении полицейских, занимавшихся его делом, по итогам служебной проверки. Кроме того, со службы были уволены начальник УВД ЗАО Андрей Пучков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и глава антинаркотического отдела УВД ЗАО Андрей Щиров.

В декабре 2019 года на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил о возбуждении Следственным комитетом уголовных дел в отношении указанных сотрудников полиции после задержания Голунова. По словам президента, фигурантов отстранили от работы из соответствующих служб МВД и уволили из органов.