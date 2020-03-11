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Ударивший Голунова экс-полицейский извинился перед ним в суде

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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
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Бывший сотрудник УВД по Западному административному округу Москвы Максим Уметбаев извинился перед журналистом Иваном Голуновым за примененное к нему насилие. Об этом из зала Мосгорсуда в среду, 11 марта, сообщил корреспондент «Известий».

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Экс-полицейский признал, что ударил журналиста, и назвал свои действия непрофессиональными. «Мне за свой поступок стыдно, и я хочу принести извинения Голунову», — сказал он.

По словам Уметбаева, он ударил мужчину, так как полагал, что тот — преступник. Бывшего полицейского обвиняют в фальсификации доказательств в отношении журналиста.

Ранее Уметбаев частично признал вину в применении к Голунову силы в виде «удара пощечиной». Журналист утверждал, что этот полицейский ударил его кулаком в висок и наступил ногой на грудь в наркодиспансере, куда задержанного доставили для медосвидетельствования.

6 марта в УВД Западного административного округа Москвы прошли обыски по делу о незаконном задержании журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Пятеро полицейских, обвиняемых в фальсификации улик по его делу, были арестованы 30 января. Это Игорь Ляховец, Максим Уметбаев, Денис Коновалов, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев. Все они работали в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы, Ляховец был начальником этого отделения.

Голунова задержали в Москве в июне 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Вину он отрицал. Спустя несколько дней глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что с задержанного сняли обвинения, а полицейских, которые вели его дело, уволили. Кроме того, уволили начальника УВД ЗАО Андрея Пучкова, начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и главу антинаркотического отдела УВД ЗАО Андрея Щирова.

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