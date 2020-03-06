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Адвокат сообщил об обысках в УВД Москвы по делу Голунова

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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В УВД Западного административного округа Москвы проходят обыски по делу о незаконном задержании журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Об этом РЕН ТВ сообщил Алексей Коврижкин, адвокат главного фигуранта дела бывшего полицейского Игоря Ляховца в пятницу, 6 марта.

«Оперативники выясняют, из какого дела были изъяты и подброшены журналисту наркотики», — сказал Коррижкин.

Накануне Голунов заявил, что СКР направил его на психиатрическую экспертизу. Эту информацию подтвердил его адвокат Сергей Бадамшин. По словам журналиста, он проходил экспертизу в 2013 году, но отклонений не обнаружили. На ее основании он получил паспорт моряка.

В конце февраля Коврижкин заявил, что экспертиза от 2019 года подтвердила наличие следов мефедрона, фенилпентана и кокаина на волосах Голунова.

Пятеро полицейских, обвиняемых в фальсификации улик по делу Голунова были арестованы 30 января. Это Игорь Ляховец, Максим Уметбаев, Денис Коновалов, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев. Все они работали в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы, Ляховец был начальником этого отделения.

Уметбаев частично признал вину в применении к задержанному силу в виде «удара пощечиной». Журналист утверждал, что этот полицейский ударил его кулаком в висок и наступил ногой на грудь в наркодиспансере, куда задержанного доставили для медосвидетельствования. Остальные фигуранты не признают вину.

Голунова задержали в Москве в июне 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Вину он отрицал. Спустя несколько дней глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что с задержанного сняли обвинения, а полицейских, которые вели его дело, уволили. Кроме того, уволили начальника УВД ЗАО Андрея Пучкова, начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и главу антинаркотического отдела УВД ЗАО Андрея Щирова.

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