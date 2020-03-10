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В Афганистане освободят 5 тыс. пленных талибов

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Фото: Global Look Press/Jordi Boixareu
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Афганистан освободил взятых в плен 5 тыс. членов запрещенного в России радикального движения «Талибан». Соответствующий указ подписал глава исламской республики Ашраф Гани во вторник, 10 марта.

Как отмечает местный телеканал Tolo, освобождение талибов было одним из обещаний Гани во время его инаугурационной речи накануне, 9 марта.

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В тот же день стало известно о начале вывода американских войск из Афганистана в рамках условий соглашения с «Талибаном.

В конце февраля Соединенные Штаты и «Талибан» подписали в Дохе совместное соглашение, согласно которому США должны сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, после чего продолжить вывод американского военного контингента и сил НАТО в течение 14 месяцев.

Талибы, в свою очередь, обязаны воздержаться от насилия. Однако в Вашингтоне сочли, что движение не выполняет свою часть обязательств, поэтому 4 марта США нанесли авиаудар по боевикам в провинции Гильменд.

Примечательно, что накануне операции президент США Дональд Трамп переговорил по телефону с лидером «Талибана», заявив по итогу беседы, что разговор прошел хорошо. Иных подробностей он сообщать не стал.

США проводят антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года. Позднее там стали действовать международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.

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