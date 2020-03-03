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Трамп провел телефонный разговор с лидером «Талибана»

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил по телефону с лидером радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ), сообщает во вторник, 3 марта, Белый дом.

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«Мы не хотим насилия (в Афганистане — Ред.) Посмотрим, что будет», — приводит слова американского лидера «РИА Новости».

Как отмечает Reuters, президент США назвал разговор хорошим.

29 февраля в Дохе спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера «Талибана», глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.

Согласно тексту соглашения, Соединенные Штаты должны сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев. При этом «Талибан» должен воздержаться от насилия. Трамп заявил, что Вашингтон незамедлительно приступит к выводу американских войск из Афганистана.

Вашингтон проводит антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года. Позднее там стали действовать международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.

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