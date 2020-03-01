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Глава МИД Ирана заявил о «капитуляции» США в Афганистане

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Вторжение войск США в Афганистан и последующее присутствие в этой стране закончились «капитуляцией». Об этом в воскресенье, 1 марта, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

По его словам, американцам никогда не следовало вторгаться в Афганистан, однако они сделали это и «свалили вину на всех остальных за последствия».

«Теперь, после 19 лет унижения, США предложили (акт – Ред.) о капитуляции. Будь то в Афганистане, Сирии, Ираке или Йемене, США — это единственная проблема. Они уйдут, оставив после себя полный бардак», — написал Зариф в Twitter.

Ранее, 29 февраля, в Дохе спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (запрещено в РФ), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.

Согласно документу, США должны сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон незамедлительно приступит к выводу американских войск из Афганистана.

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