Трамп намерен встретиться с лидерами «Талибана»

Президент США Дональд Трамп поздравил президента и народ Афганистана с подписанием мирной договоренности с талибами и заявил, что намерен в ближайшее время лично встретиться с лидерами афганского радикального исламского движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом он заявил в субботу на пресс-конференции в Белом доме.

«Я лично буду встречаться с лидерами «Талибана» в не слишком далеком будущем», — подчеркнул он.

Также президент прокомментировал подписание мирного соглашения с талибами.

«Мы работаем над тем, чтобы наконец положить конец самой длительной войне Америки и вернуть наши войска домой», — сказал Трамп, отметив, что США будут готовы вернуться в Афганистан, если талибы не будут выполнять договоренности.

Как отметили в пресс-службе, президент «следует своему обещанию и предпринимает решающий шаг в достижении мира в Афганистане».

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (запрещено в России), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами. Церемония подписания прошла в субботу, 29 февраля, в Дохе.

Согласно тексту соглашения, США должны сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев. Кроме того, США обязуются снять санкции с членов движения к августу 2020 года.

При этом «Талибан» должен воздержаться от насилия, а также разорвать связи с «Аль-Каидой» (запрещена в России). Кроме того, соглашение предусматривает «постоянное и всеобъемлющее перемирие».

Вашингтон проводит антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года. Позднее там стали действовать международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.