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Талибы назвали условие проведения межафганских переговоров 10 марта

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Фото: REUTERS/Ibraheem al Omari
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Межафганские переговоры начнутся 10 марта только в том случае, если до этого времени будут освобождены заключенные. О данных условиях, прописанных в мирном соглашении между США и талибами, напомнил официальный представитель катарского политического офиса движения «Талибан» (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин.

По его словам, к моменту запуска диалога должны быть освобождены 5 тыс. заключенных представителей движения и 1 тыс. заключенных со стороны Кабула.

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«Когда этот процесс завершится, мы начнем межафганский диалог. Но если он затянется, то дата может быть перенесена с 10 марта», — цитирует ТАСС слова Шахина.

Ранее в этот же день в Катаре было подписано мирное соглашение между США и представителями радикального движения «Талибан». Согласно документу, США до конца августа должны отменить санкции в отношении талибов, в течение 135 дней сократить свое военное присутствие в стране с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек, а в последующие 14 месяцев вывести все американские силы и силы НАТО. Талибы же, в свою очередь, обязались прекратить насилие в стране и разорвать связи с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России).

Позже Вашингтон уточнил, что мирное соглашение будет без колебаний разорвано Вашингтоном в одностороннем порядке, если талибы не выполнят взятые на себя обязательства.

С 2001 года США проводят антитеррористическую опеацию в Афганистане. Позднее к ним присоединились международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.

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