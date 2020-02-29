Кабулов отметил значение соглашения между США и талибами для России

Подписанное в Дохе мирное соглашение между США и радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ) имеет прямое значение для интересов безопасности России. Об этом в субботу, 29 февраля, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

Он отметил, что место для проведения дальнейших межафганских переговоров еще не выбрано, и хотя Германия, Узбекистан, Индонезия и Норвегия уже предложили свои площадки, талибы изъявили желание провести их в российской столице, передает ТАСС.

Кроме того, Кабулов добавил, что в России надеются на выполнение достигнутых договоренностей, несмотря на политический кризис в Афганистане, начавшийся после выборов главы государства. Москва также готова направить своих наблюдателей на переговоры.

Помимо этого, спецпредставитель президента РФ по Афганистану подчеркнул, что проведет встречу в Дохе с лидером движения, а также его делегацией.

Ранее в этот же день в Дохе спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан», глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.

Согласно тексту соглашения, Соединенные Штаты должны сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев. При этом «Талибан» должен воздержаться от насилия.

Вашингтон проводит антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года. Позднее там стали действовать международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.