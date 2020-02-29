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В ЕС выразили надежду на начало межафганских переговоров

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Фото: REUTERS/Parwiz
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Евросоюз ожидает начала внутриафганских переговоров о мире после подписания соглашения между США и запрещенной в России афганской группировкой «Талибан» об урегулировании. Об этом 29 февраля заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

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«Нельзя упускать нынешнюю возможность продвинуться к миру. Европейский союз ожидает, что эти межафганские переговоры начнутся без промедления инклюзивным образом и будут направлены на достижение прочного мира, который может создать обстановку безопасности и стабильности для всех афганцев», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Евросовета.

Боррель подчеркнул, что ЕС готов оказать содействие и поддержку мирному процессу. По его мнению, ситуация в Афганистане требует политического решения, в котором будут соблюдены права человека, в том числе женщин.

Ранее в этот же день в Дохе спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан»(запрещено в РФ), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.

Согласно тексту соглашения, США должны сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев. При этом «Талибан» должен воздержаться от насилия.

Вашингтон проводит антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года. Позднее там стали действовать международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.

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