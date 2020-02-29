США попросят Совбез ООН одобрить мирное соглашения с талибами

США запросят признания и одобрения Совбезом ОНН мирного соглашения между ними и представителями радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ). Такое заявление сделал в субботу, 29 февраля, глава Пентагона Марк Эспер после подписания мирного соглашения между США и талибами.

Согласно тексту документа, США намереваются снять санкции с представителей радикального движения к августу текущего года. Мирное соглашение, подписанное сегодня в Дохе, будет без колебание разорвано Вашингтоном в одностороннем порядке, если талибы не будут выполнять взятые на себя обязательства.

«С началом межафганских переговоров США инициируют административный пересмотр действующих американских санкций <...> в отношении членов «Талибана» с целью снятия этих санкций к 27 августа 2020 года», — цитирует ТАСС текст заявления.

После формирования нового правительства в Афганистане по итогам межафганских переговоров США не будут вмешиваться во внутренние дела страны. Переговоры между радикальным движением «Талибан» и другими афганскими сторонами начнутся 10 марта.

Ранее в этот же день спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (запрещено в России), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.

Согласно условиям соглашения, США в течение 135 дней будут сокращать свое военное присутствие в стране с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек. После этого за последующие 14 месяцев будет производиться вывод всех американских сил и сил НАТО. Талибы, в свою очередь, должны прекратить насилие в стране и разорвать связи с «Аль-Каидой» (запрещена в России).

С 2001 года США проводят антитеррористическую операцию в Афганистане. Позднее к ним присоединились международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.