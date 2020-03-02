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Пентагон будет контролировать выполнение талибами мирного соглашения

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Фото: Global Look Press/Ting Shen
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США будут ежедневно оценивать выполнение радикальным движением «Талибан» (запрещено в России) мирного соглашения по Афганистану, заявили в понедельник, 2 марта, на совместной пресс-конференции глава Пентагона Марк Эспер и председатель комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли.

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«Наши ожидания состоят в том, что снижение уровня насилия будет расти по мере продвижения вперед. Если мы увидим, что это (нападения талибов. — Ред.) происходит, что необходимо проверить <...>. Если такие атаки произойдут, мы предпримем [действия]. Мы работаем в этом направлении день за днем. Это будет пошаговый процесс, мы будем оценивать каждый день», — приводит ТАСС слова Эспера.

«Я уверен, что силы на земле предоставят нам данные о выполнении соглашения», — добавил глава Пентагона.

29 февраля в Дохе спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (запрещено в РФ), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.

Согласно тексту соглашения, Соединенные Штаты должны сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев. При этом «Талибан» должен воздержаться от насилия.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон незамедлительно приступит к выводу американских войск из Афганистана.

Вашингтон проводит антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года. Позднее там стали действовать международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.

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