Две ракеты упали в Кабуле во время инаугурации президента Афганистана

Во время церемонии инаугурации президента Афганистана Ашрафа Гани в центре Кабула упали две ракеты.

«Одна из ракет упала рядом с парком, другая рядом с отелем Serena, два человека были ранены», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в президентском дворце в понедельник, 9 марта.

Несмотря на произошедшее, Гани призвал гостей не прерывать церемонию и сохранять спокойствие. После этого он принял присягу и официально вступил в должность главы государства.

Как сообщает телеканал ToloNews, глава исполнительной власти Абдулла Абдулла, который назвал итоги выборов «мошенничеством», провел параллельную церемонию присяги.

18 февраля в Афганистане были официально объявлены результаты президентских выборов. Ашраф Гани был признан победителем в предвыборной гонке. Согласно итоговым данным независимой избирательной комиссии, он получил 50,64% голосов избирателей.

Кандидат в президенты и премьер-министр страны Абдулла Абдулла — 39,52%. Он отказался признать итоги выборов. Остальные кандидаты не набрали и 5% голосов. Против выступили также и представители радикального движения «Талибан».