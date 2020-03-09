Американские военные сообщили о начале вывода войск из Афганистана

США начали вывод своих войск из Афганистан в рамках достигнутых ранее договоренностей с талибами. Об этом сообщает в понедельник, 9 марта, ТАСС со ссылкой на представителя американских сил в этой стране полковника Сонни Леггетта.

Как следует из распространенного заявления, Соединенные Штаты по-прежнему будут продолжать контртеррористические операции против «Аль-Каиды» и ИГ (запрещенные в России террористические группировки), а также оказывать поддержку силам безопасности ближневосточной страны.

29 февраля в Дохе спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера «Талибана» (запрещена в России), глава катарского политического офиса движения мулла Абдул Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.

Согласно тексту соглашения, Соединенные Штаты должны сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, а после этого продолжить вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев. При этом «Талибан» должен воздержаться от насилия. Трамп заявил, что Вашингтон незамедлительно приступит к выводу американских войск из Афганистана.

Вашингтон проводит антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года. Позднее там стали действовать международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.