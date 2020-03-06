МИД выразил надежду на выполнение договора между США и талибами

Москва надеется, что заключенное США и радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ) соглашение будет выполнено, несмотря на сохраняющуюся сложную обстановку в Афганистане. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 6 марта.

«Мы всё-таки надеемся на то, что подписанное соглашение между США и движением талибов будет полностью выполнено. И мы убеждены, что в создавшейся ситуации в Афганистане стремление к подлинному миру должно стать безусловным приоритетом для всех сил», — цитирует ее «РИА Новости».

Захарова добавила, что урегулирование ситуации должно стоять в приоритете в том числе для общественно-политических сил.

Речь идет о мирном соглашении, подписанном 29 февраля. Согласно документу, США должны сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, после чего продолжить вывод американского военного контингента и сил НАТО в течение 14 месяцев.

Талибы, в свою очередь, обязаны воздержаться от насилия. Однако в Вашингтоне сочли, что движение не выполняет свою часть обязательств, поэтому 4 марта США нанесли авиаудар по боевикам в провинции Гильменд.

Примечательно, что накануне операции президент США Дональд Трамп переговорил по телефону с лидером «Талибана», заявив по итогу беседы, что разговор прошел хорошо. Иных подробностей он сообщать не стал.

В российском МИДе указывали, что действия американских военных противоречат заключенному соглашению.

США проводят антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года. Позднее там стали действовать международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.